البنتاغون يكشف تفاصيل لقاء رئيس الأركان الأمريكي بنظيره الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، يوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد ناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الأوضاع في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: "ناقش القائدان العسكريان إجراءات التحالف والعسكريين الروس، والجهود المبذولة من الجانبان لمنع نشوب الصراعات أثناء العمليات في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول حالة العلاقات العسكرية الأمريكية الروسية والوضع الحالي في مجال الأمن الدولي في أوروبا.

© Sputnik . Grigory Sysoev الجيش الروسي: البنتاغون بدأ تطوير استراتيجية عسكرية جديدة ونحن مستعدون لها

وأضاف البيان: "ناقش القائدان أيضا رفع درجة التنسيق بين العسكريين الروس والأمريكيين خلال عمليات القوات المسلحة الأمريكية والروسية من أجل الاستقرار الاستراتيجي".

وأوضح بيان البنتاغون أن القائدان العسكريان شددا على "أهمية الحفاظ على الحوار المنتظم من أجل تجنب أي خطأ في الحسابات"، لأن ذلك "يعزز الشفافية في مناطق النزاع، حيث تعمل القوات المسلحة لكلا البلدين على مقربة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ناقش مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكي، جوزيف دانفورد، قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي والدرع الصاروخية والأسلحة الهجومية الاستراتيجية والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.