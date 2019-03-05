تعطل طائرة عسكرية أمريكية بسبب طائر (فيديو)

نشر في الإنترنت فيديو لدخول طائر إلى محرك طائرة النقل العسكرية Boeing C-17 Globemaster III. وحدث هذا أثناء العرض الجوي Avalon الذي يقام في أستراليا.

ووفقا لموقع The Drive فإنه كان يتوجب على طاقم C-17A Globemaster III التابعة للقوات الجوية الأمريكية إظهار مهاراته الفريدة. وعند الإقلاع دخل طائر في المحرك كان يطير على مسافة منخفضة.

ويظهر في الفيديو خروج النار نتيجة التصادم مع الطائر. وبعد بضع دقائق، أوقف الطاقم الطائرة. وتفيد التقارير أن هذه الطائرة من طراز بوينغ C-17 Globemaster III لم تقلع في اليوم التالي. ربما، تضررت ، من الضروري إجراء فحص.

وأشار الموقع إلى أن الطيور تشكل خطرًا كبيرًا على الطائرات العسكرية. في العروض الجوية يتم تشغيلها على ارتفاعات منخفضة، وبالتالي هناك دائما خطر. حتى أقوى الطائرات ليست محمية من الخطر الذي تشكله الطيور التي تحلق على ارتفاع منخفض.