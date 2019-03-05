الولايات المتحدة تتجسس على إمكانيات فنزويلا العسكرية

ويُرصد وجود طائرات التجسس الأمريكية RC-135 عند شواطئ فنزويلا منذ الأسبوع الفائت. فمثلا، شوهدت طائرة RC-135 هناك أمس الاثنين.

© REUTERS / Joshua Roberts بولتون: الولايات المتحدة تحاول إنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا

كما ترصد مراصد الطيران ظهور الطائرات الصهريج التي ترافق، عادة، طائرات التجسس والطائرات القاذفة الاستراتيجية، في السماء قبالة شواطئ فنزويلا.

ورجحت صحيفة روسية أن تكون طائرات التجسس الأمريكية تفحص إمكانيات فنزويلا العسكرية.

وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الأسبوع الفائت، إنه لا يستبعد إمكانية أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية عدوانا عسكريا على فنزويلا. وتحدث حول ذلك أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أيضا.