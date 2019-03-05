بعد أكثر من 100 يوم احتجاز... طوكيو تفرج عن رئيس "نيسان" المقال بكفالة تقارب الـ 9 مليون دولار

ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.
وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".
واعتقل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.
ورفضت محكمة طوكيو، في يناير/ كانون الثاني، طلبا لإطلاق سراح غصن، ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن "رفض المحكمة جاء رغم تعهد غصن بقبول أي وكل الشروط التي تفرضها المحكمة عليه".
وينفي غصن الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أنها ناتجة عن "مؤامرة وخيانة"، مشددا على أنه سيدافع عن نفسه ولن يهرب.
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