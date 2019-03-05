بسبب محمد بن سلمان... ماذا يفعل صينيون في المملكة

وأبدت شركات صينية لصناعة السيارات رغبتها "إقامة مصانع لها بما في ذلك مصانع الأجزاء في السعودية"، حسب صحيفة الاقتصادية.
وأضاف الهزاني، أن "الاجتماعات مع الشركات الصينية تمت خلال منتدى "استثمر في السعودية" في الصين الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار "ساجيا" وبمشاركة شركة الاستثمار "دسر".
وأشار الهزاني إلى أن برنامج تطوير صناعة السيارات أنهى إعداد الدراسات الأولية لـ18 فرصة استثمارية في قطاع قطع الغيار بـ750 مليون ريال بما يعادل (200 مليون دولار)، وتم عرضه أمام المستثمرين".
ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، الخميس 21 فبراير/شباط الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، ضمن جولة آسيوية شملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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