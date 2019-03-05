بسبب محمد بن سلمان... ماذا يفعل صينيون في المملكة

بعد أن زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الصين أخيرا، تحركت الصين ناحية المملكة العربية السعودية.

وأبدت شركات صينية لصناعة السيارات رغبتها "إقامة مصانع لها بما في ذلك مصانع الأجزاء في السعودية"، حسب صحيفة الاقتصادية.

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وأكد المهندس عبد الله بن سعد الهزاني، نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقطاع السيارات، إن هناك مناقشات جرت مع شركات سيارات صينية للركاب والشاحنات والحافلات، للاستثمار وإقامة مصانع لها في السعودية مع مصانع أجزاء السيارات، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأخيرة إلى الصين.

وأضاف الهزاني، أن "الاجتماعات مع الشركات الصينية تمت خلال منتدى "استثمر في السعودية" في الصين الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار "ساجيا" وبمشاركة شركة الاستثمار "دسر".

وأشار الهزاني إلى أن برنامج تطوير صناعة السيارات أنهى إعداد الدراسات الأولية لـ18 فرصة استثمارية في قطاع قطع الغيار بـ750 مليون ريال بما يعادل (200 مليون دولار)، وتم عرضه أمام المستثمرين".

ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، الخميس 21 فبراير/شباط الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، ضمن جولة آسيوية شملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).