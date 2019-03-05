المدعي العام الياباني يستأنف على قرار إطلاق سراح "غصن" بكفالة

القاهرة — سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم، وافقت محكمة مقاطعة طوكيو على الإفراج عن غصن بعد أكثر من ثلاثة شهور من توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم مالية، شريطة أن يخضع لمراقبة فيديو، وأن لا يغادر اليابان.
وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".
واعتقل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.
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