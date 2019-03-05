المدعي العام الياباني يستأنف على قرار إطلاق سراح "غصن" بكفالة

استأنف المدعي العام الياباني على قرار محكمة يابانية بإخلاء سبيل الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن بكفالة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية، اليوم الثلاثاء.

القاهرة — سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم، وافقت محكمة مقاطعة طوكيو على الإفراج عن غصن بعد أكثر من ثلاثة شهور من توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم مالية، شريطة أن يخضع لمراقبة فيديو، وأن لا يغادر اليابان.

© REUTERS / Regis Duvignau بعد أكثر من 100 يوم احتجاز... طوكيو تفرج عن رئيس "نيسان" المقال بكفالة تقارب الـ 9 مليون دولار

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قدرها مليار ين ياباني ما يعادل حوالي 8.94 مليون دولار أمريكي، وأنه قد يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.