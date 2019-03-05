وفد إيراني في موسكو لبحث تطورات الأوضاع في فنزويلا

وصل مساعد وزير الخارجية، المدير العام للشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، لبحث التطورات في فنزويلا.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن "المسؤول الإيراني سيلتقي عددا من المسؤولين الروس للبحث في تنسيق المواقف بين البلدين تجاه الأوضاع في فنزويلا على الصعيد الدولي".



© Sputnik . Leo Alvarez بعد عودته إلى فنزويلا... غوايدو يدعو أنصاره للتظاهر يوم السبت المقبل

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد قال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الاثنين، إننا نرصد التطورات في فنزويلا بدقة وقد زار مساعد الخارجية الفنزويلي طهران أخيرا، وقدم شرحا عن أحدث تطورات الأوضاع في بلاده.

وأشار قاسمي إلى أن الولايات المتحدة بتدخلها غير المسؤول في شوؤن دولة مستقلة هي الآن بصدد خلق أزمة وكارثة بشرية، وقال، إن سلوك وسياسة واشنطن مدانان بالتأكيد ولا ينبغي السماح بنجاح السياسات الأحادية واللامسؤولة.

يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية "البرلمان" خوان غوايدو، أعلن في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2018، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي في البلاد، وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك، الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة، في وقت سابق، من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.