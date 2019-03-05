ظريف معلقا على تصريح جديد لمدير وكالة الطاقة الذرية: صبرنا بدأ ينفد

علق محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على تصريح حديث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": أنه وعلى النقيض من أكاذيب نتنياهو وترامب وأعوانه، حول إيران، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى وفاء إيران بعهدها والتزامها بالاتفاق الذي نقضته أمريكا. وبناء عليه فإن صبرنا بدأ ينفد".

Contrasting the constant lies that Netanyahu, Trump & Associates tell about Iran, the #IAEA once again—and for the umpteenth time—affirms our standing by our word and adhering to the nuclear accord that the US has illegally violated. Our patience, however, is running thin. — Javad Zarif (@JZarif) ٤ مارس ٢٠١٩

​وقال أمانو، في كلمة له أمام اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، أمس الاثنين، نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إن إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن التحقيقات في تجارب إيران النووية ما زالت مستمرة.

وأضاف:

"إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي ويجب أن يستمر التعاون في هذا الشأن".

وتابع: "التحقيقات بعدم وجود تجارب نووية ما زالت مستمرة، وسوف تأخذ وقتا كبيرا، وسوف نعلن عن نتائج هذه التحقيقات في الوقت المناسب".

وأعادت أمريكا فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

وأيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 14 تقريرا فصليا متواليا، التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1.