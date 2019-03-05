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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    زعيم الجهوريين: أغلبية مجلس الشيوخ يؤيدون إلغاء الطوارئ

    © REUTERS / Jim Young
    العالم
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    قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إن أغلبية المجلس سوف يؤيدون إلغاء الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أزمة تمويل جدار المكسيك.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ماكونيل قوله إن "مجلس الشيوخ مثله مثل مجلس النواب في إقرار قانون يلغي حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / JIM YOUNG
    ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك
    كما ذكر أن الأغلبية اللازمة لقبول النص في مجلس الشيوخ قد جمعت، وأضاف: "في مجلس النواب يبدو جليا أنه سيكون هناك ما يكفي من الأصوات لاعتماد قرار الرفض الذي سيتعرض بعدها لفيتو من الرئيس ومن ثم على الأرجح سيعود إلى مجلس النواب حيث سيتكرس هذا الفيتو".

    وأضاف: "لقد كنت أحد الذين أملوا في أن الرئيس لم يلجأ لخيار الطوارئ"، موضحا أنه يخشى أن يشكل ما أقدم عليه ترامب سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديمقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقا لمآرب سياسية.

    وكان ترامب قد تعهد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي في حال أقر الكونغرس قرار رفض حالة الطوارئ التي أعلنها.

    وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة الطوارئ التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

    وتتيح حالة الطوارئ لترامب صرف مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به، وهو أكثر مما خصصه الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

    انظر أيضا:

    ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك
    خلاف بين ترامب ورئيس المكسيك حول ثمن بناء جدار على الحدود
    "المقاطعة"...سلاح المكسيك لمواجهة جدار ترامب
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ترامب, جدار المكسيك, الكونغرس, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
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