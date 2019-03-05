بيسكوف: بوتين ونتنياهو بحثا التعاون في الشأن السوري والحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا خلال زيارته إلى موسكو، التعاون في الشأن السوري، لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء:

"بالفعل، تم بحث مختلف أشكال التعاون بين روسيا وإسرائيل في إطار الاستقرار المستقبلي وتطبيع الأوضاع في سوريا وحولها، بما في ذلك المسائل الحساسة لكل الأطراف المعنية".

وأضاف قائلا: "نحن نعرف أن لدى كل طرف مسائله الحساسة. فكيف ستكون الصيغة بالتحديد، ومن أي المشاركين ستتكون، مازال الحديث عن ذلك سابق لأوانه قليلا، سيجري تحضير ذلك".

وكان بوتين قد بحث ونتنياهو، الأربعاء الماضي، قضايا الأمن في الشرق الأوسط والتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أنه كان من المقرر أن تتم هذه الزيارة يوم 21 شباط/ فبراير، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجّلها بسبب الوضع الذي يسبق الانتخابات في بلاده وحاجته لإجراء محادثات مع بعض الأطراف السياسية.