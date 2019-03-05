سفينة إيرانية محملة بأطنان من سلعة مهمة تتعرض لحادث

تعرضت سفينة إيرانية لحادث في منطقة أستراخان جنوبي روسيا في قناة "فولغا" ببحر قزوين.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن وزارة الطوارئ في أستراخان، أن السفينة كانت محملة بـ4900 طن من القمح، أحد السلع المهمة، وتعرضت للارتطام بحاجز في منطقة أستراخان.

سفينة ايرانية تتعرض لحادث عرضي ببحر قزوينhttps://t.co/5uTWVVlLdsا#ایران pic.twitter.com/551vTlT3II — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 5, 2019

وأكدت الوزارة أن السفينة "سبانو" لم تصب بأي أضرار مادية وكذلك طاقمها المكون من 14 فردا.

كما تبحر السفينة حاليا في مسار أستراخان باتجاه ميناء أميرآباد شمالي إيران.