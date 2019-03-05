المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل الجديد لدى سوريا

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، صباح اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الجديد فابيو فاز بيتالوكا.

تسلم المعلم، صباح اليوم، من بيتالوكا نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية، كما نقلت وكالة "سانا".

ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

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وتقبل الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، أوراق اعتماد تيكران كيفوركيان سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية أرمينيا وخوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس سفيرا لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجمهورية العربية السورية.