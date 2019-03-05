الخارجية الروسية: لا يوجد لدى موسكو اتصالات مع غوايدو وفي حال كان الأخير غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لدى موسكو اتصالات مع غوايدو وفي حال كان الأخير غير جاهز للحوار فلا يوجد أسس للتواصل معه.