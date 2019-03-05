تركيا تفتح بوابة "غصن الزيتون" الحدودية مع سوريا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قولها اليوم الثلاثاء، إن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين شمالي سوريا أصبحت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة ضمن مشروع يهدف لإسراع تدفق المساعدات والمعدات.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI جاويش أوغلو: تركيا ستتولى السيطرة في المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا

واسم البوابة هو "غصن الزيتون" وهو اسم عملية عسكرية نفذها الجيش التركي العام الماضي وطرد خلالها من عفرين قوات كردية سورية تعتبرها أنقرة إرهابية لصلتها بمقاتلين أكراد يشنون تمردا على أرضها.

وقالت الوزيرة "بوابتنا الحدودية غصن الزيتون جاهزة. بمشيئة الله سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل"؛ كما نقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول".

وكانت بكجان قد أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فتح بوابة حدودية بالاسم ذاته. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تصريحاتها اليوم الثلاثاء تشير لبوابة إضافية أم إلى إعادة فتح نفس البوابة.

وكانت عملية عفرين ثاني هجوم للجيش التركي في شمال سوريا. وفي العملية الأولى، التي كان اسمها "درع الفرات"، طرد الجيش مقاتلين من تنظيم "داعش" من منطقة على امتداد الحدود في عام 2016.