هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط... موقع استخباراتي: إجراء عسكري أمريكي لدعم نتنياهو

قال موقع استخباراتي عبري إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت اتخاذ إجراء هو الأول من نوعه لدعم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت نشر منظومة دفاعية أمريكية جديدة في إسرائيل، دعما لسياسات نتنياهو وحكومته، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية على الأبواب، فهي مقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

© AP Photo / نتنياهو يعلق على نشر أمريكا صواريخ "ثاد" في إسرائيل

وأفاد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي بأن نشر منظومة "ثاد" الدفاعية الأمريكية في إسرائيل، وتحديدا في القاعدة العسكرية الإسرائيلية "نيفاطيم" في وسط صحراء النقب، هو تحد جديد لإسرائيل ولنتنياهو، خاصة وأنه الإجراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأورد الموقع الاستخباراتي أن نشر المنظومة الأمريكية هو جزء أساسي من إجراء مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة يجري هذه الأيام، بمشاركة أكثر من 200 جندي، من قوات الدفاع الجوي والعمليات وشعبة التخطيط.

وأكد الموقع الاستخباراتي العبري أن نشر منظومة الدفاع الأمريكية في إسرائيل، تحديدا، يعني التزام أمريكا التام بأمن إسرائيل ودفاعها، والتاكيد على دعم الإدارة الأمريكية لنتنياهو، خاصة قبيل دعمه قبيل إجراء انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان المقبل.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن نشر المنظومة الدفاعية "ثاد" هو الإجراء الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ككل، وبأن هذا النظام الدفاعي مرتبط بنظام الإنذار المبكر للقيادة الأوروبية باستخدام قاعدة الرادار الأمريكية المتقدمة.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري أن الولايات المتحدة تدعم نتنياهو إلى أبعد حد ممكن، خاصة وأن هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية تراقب وترصد كل صاروخ إيراني يطلق، ما يعني التأكيد التام والمتناهي للدعم الأمريكي لإسرائيل، خاصة إذا وقعت حروب مستقبلية بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى.