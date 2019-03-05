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    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016

    من الجو... قادة الجيش التركي يتابعون المناورات الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة

    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    العالم
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    راقب قادة الجيش التركي سير مناورات "الوطن الأزرق 2019" في يومها السابع، عبر طائرة التحكم والإنذار المبكر.

    وشارك في المراقبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز، بحسب وكالة الأناضول التركية.

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    © Sputnik . Bassel Shurtouh
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    وتجري المناورات التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة في كل من البحر الأسود، وبحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، بمشاركة 103 سفن حربية تركية، وتشارك فيها وحدات من القوات البرية والبحرية التركية.

    وتهدف المناورات التي تشرف عليها القيادة المركزية للحرب البحرية، إلى رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة والسفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية.

    ويختبر الجيش التركي خلال المناورات مروحيات "العنقاء" وطائرات بدون طيار "بيرقدار" المحليتين، بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المحلية CİRİT وUMTAS.

    وقال وزير الدفاع التركي في حديثه للجنود والضباط الأتراك في أرض المناورات: "قواتنا البحرية أثبتت مجددا قوتها لنا ولكل من يتابع مناورات الوطن الأزرق، إنّ النتائج التي تم تحقيقها سارة جدا، والمناورات ناجحة".

    وأضاف بأنه "في إطار اللقاءات التي أجريتها مع نظيري اليوناني، اتفقنا على زيارات متبادلة بين البلدين من أجل الوصول بعلاقاتنا إلى مستوى متقدم".

    وشدد الوزير في الوقت نفسه على أنهم حريصون للحفاظ على مصالح الشعب التركي وحقوقه في بحار إيجة والمتوسط والأسود، على أتم وجه.

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    الجيش التركي, أخبار الجيش التركي, مناورات, تركيا
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