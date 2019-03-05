استدعاء الشرطة إلى محطة قطارات ومطار في لندن بشأن طرود مريبة

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاما في العاصمة "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة".
وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان… جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية".
At approximately 12.10hrs today, Tuesday, 5 March, police were called to a report of a suspicious package at London City Airport Aviation House, Royal Docks, #Newham. Specialist officers are at the scene. The building has been evacuated as a precaution. Enquiries are ongoing.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 5, 2019
كما ذكرت أنه "توجد فرق متخصصة من شرطة النقل البريطانية في محطة واترلو بعد اكتشاف عنصر الاشتباه. والمحطة مفتوحة وتجري خدمات القطارات. يوجد طوق صغير في مكانه".
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