استدعاء الشرطة إلى محطة قطارات ومطار في لندن بشأن طرود مريبة

استدعيت الشرطة إلى محطة قطارات "واترلو" في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.