وسط أنباء عن خلافاتهما... ميغان ماركل وكيت ميدلتون تجتمعان بعد غياب (صور)

وشهد الحفل أول لم شمل بين ماركل وميدلتون، منذ آخر ظهور علني لهما في عيد ميلاد المسيح السابق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأطلت كيت ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير وليام، في الحفل، بفستان ذو رقبة من فوق الركبة، وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا.
وتبادلت ميغان ماركل مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلا الابتسامات.
A royal family affair: Will, Kate, Harry and Meghan attend gala marking 50 years since Prince Charles' investiture https://t.co/6LjG1zq6lN pic.twitter.com/cgJzydEcN8— The Vancouver Sun (@VancouverSun) March 5, 2019
ولم تحضر ميغان ماركل عيد ميلاد كيت ميدلتون الـ 37 في شهر يناير/ كانون الثاني، فيما أفادت تقارير وقتها أن السبب هو قضاء كلا منهما لإجازة.
ووفق وسائل الإعلام، فإن العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميغان ما أغضبها آنذاك عام 2017.
وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت ميدلتون وميغان ماركل، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة 50 عاما.
وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.
وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية. وألقى جاستن ويلبي أسقف كانتربري خطابا في الحفل.
وسيكون تشارلز (70 عاما) أكبر ملوك بريطانيا سنا في حال توليه العرش خلفا الملكة إليزابيث (92 عاما)، وهي صاحبة الرقم القياسي لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.
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