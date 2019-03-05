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    ميغان ماركل والأمير هاري في حفل الذكرى الـ 50 لتنصيب الأمير تشارلز أميرا لويلز في المملكة المتحدة، 5 مارس/آذار 2019

    وسط أنباء عن خلافاتهما... ميغان ماركل وكيت ميدلتون تجتمعان بعد غياب (صور)

    © AP Photo / Dominic Lipinski
    العالم
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    ربما كان أكثر الضيوف الذين ينتظر الحاضرون رؤيتهم في الحفل الذي أقامته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، بقصر بكنغهام، احتفالا بالذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز، هما دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

    وشهد الحفل أول لم شمل بين ماركل وميدلتون، منذ آخر ظهور علني لهما في عيد ميلاد المسيح السابق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018. 

    وأطلت كيت ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير وليام، في الحفل، بفستان ذو رقبة من فوق الركبة، وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا.

    وتبادلت ميغان ماركل مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلا الابتسامات.

    ولم تحضر ميغان ماركل عيد ميلاد كيت ميدلتون الـ 37 في شهر يناير/ كانون الثاني، فيما أفادت تقارير وقتها أن السبب هو قضاء كلا منهما لإجازة. 

    ووفق وسائل الإعلام، فإن العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميغان ما أغضبها آنذاك عام 2017.    

    وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت ميدلتون وميغان ماركل، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة 50 عاما.

    دوقة ساسكس ميغان ماركل في المغرب
    © REUTERS / POOL
    بالصور... ميغان ماركل "الحامل" ترتدي القفطان في المغرب وترسم "تاتو" في ذلك الجزء من جسدها
    وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديا ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو تموز عام 1958 وكان عمره آنذاك 9 سنوات، وتولى رسميا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو/تموز عام 1969.

    وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

    وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية. وألقى جاستن ويلبي أسقف كانتربري خطابا في الحفل.

    وسيكون تشارلز (70 عاما) أكبر ملوك بريطانيا سنا في حال توليه العرش خلفا الملكة إليزابيث (92 عاما)، وهي صاحبة الرقم القياسي لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار بريطانيا, العالم, العائلة المالكة البريطانية, ميغان ماركل, الأمير تشارلز, الأمير وليام, كيت ميدلتون, الأمير هاري, الملكة إليزابيث, المملكة المتحدة, بريطانيا
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