وسط أنباء عن خلافاتهما... ميغان ماركل وكيت ميدلتون تجتمعان بعد غياب (صور)

ربما كان أكثر الضيوف الذين ينتظر الحاضرون رؤيتهم في الحفل الذي أقامته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، بقصر بكنغهام، احتفالا بالذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز، هما دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وشهد الحفل أول لم شمل بين ماركل وميدلتون، منذ آخر ظهور علني لهما في عيد ميلاد المسيح السابق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأطلت كيت ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير وليام، في الحفل، بفستان ذو رقبة من فوق الركبة، وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا.

وتبادلت ميغان ماركل مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلا الابتسامات.

A royal family affair: Will, Kate, Harry and Meghan attend gala marking 50 years since Prince Charles' investiture https://t.co/6LjG1zq6lN pic.twitter.com/cgJzydEcN8 — The Vancouver Sun (@VancouverSun) March 5, 2019

ولم تحضر ميغان ماركل عيد ميلاد كيت ميدلتون الـ 37 في شهر يناير/ كانون الثاني، فيما أفادت تقارير وقتها أن السبب هو قضاء كلا منهما لإجازة.

ووفق وسائل الإعلام، فإن العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميغان ما أغضبها آنذاك عام 2017.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت ميدلتون وميغان ماركل، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة 50 عاما.