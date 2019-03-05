ترامب معلقا على تصريحات إلهان عمر: يوم مظلم لإسرائيل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، النائبة الديمقراطية إلهان عمر، معتبرا أن تصريحاتها تمثل "يوما مظلما لإسرائيل".

وفي تصريحات سابقة، انتقدت إلهان الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراءه، وخصوصًا لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، ما أثار تهم "معاداة السامية" ضدها. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

تغريدة جديدة

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب: يجب على إلهان عمر تقديم استقالتها

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف ترامب تعليقات إلهان عمر بخصوص إسرائيل بـ"المفزعة".

وأضاف ترامب أن "جماعات يهودية أرسلت لتوها عريضة إلى رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي، تطلب منها إبعاد عمر من لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب.

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "يوم مظلم لإسرائيل"، في إشارة إلى ما ذهبت إليه عمر في تصريحاتها.

Representative Ilhan Omar is again under fire for her terrible comments concerning Israel. Jewish groups have just sent a petition to Speaker Pelosi asking her to remove Omar from Foreign Relations Committee. A dark day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ مارس ٢٠١٩

وفي وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قرار لإدانة التصريحات السابقة لإلهان عمر، النائبة الديمقراطية المسلمة في المجلس، حول دور اللوبي الإسرائيلي بالسياسة الأمريكية.

ورغم اعتذار إلهان لليهود الأمريكيين عن تصريحاتها، إلا أنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

معاداة السامية

© AFP 2018 / Kerem Yucel انتقادات من ترامب والكونغرس للنائبة إلهان عمر بسبب إسرائيل

ولم يشفع الاعتذار لإلهان عمر التي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين الذين قالوا إن هذا التعليق يلمح إلى مقولة قديمة، تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية، ودعوها للاعتذار.

ووصلت الانتقادات إلى درجة مطالبة ترامب وسياسيين آخرين لعمر بالاستقالة.

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثًا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، هما إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل.