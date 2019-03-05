السفير البريطاني: لندن تريد استقرار العلاقات مع موسكو

أعلن السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو، عن رغبة لندن في استقرار العلاقات مع موسكو، على الرغم من حادثة سالزبوري.

وقال بريستو في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "نود أن نستقر على الأقل في العلاقات (روسيا والمملكة المتحدة). ما زلنا بحاجة إلى حوار مع الحكومة الروسية، لدينا التزامات في مجال الأمن الدولي وحفظ السلام كأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، ولكن لدينا مصالح جدية تتجاوز نطاق التعاون بين الحكومات".

Посол сэр Лори Бристоу дал интервью @SkyNews, в котором рассказал о состоянии двусторонних отношений между Великобританией и Россией после атаки в Солсбери. Смотрите выдержки из интервью в нашем видео ⬇️ pic.twitter.com/CjhpD6xk2p — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) March 5, 2019

ووفقا للدبلوماسي فإن المجتمع الدولي يصر بالإجماع على أن الهجوم في سالزبوري تجاوز الخط الأحمر.

وتابع بريستو "نحاول أن نوضح أن الأعمال التي تضر بنا أو بحلفائنا لها عواقب".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس/ آذار الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.