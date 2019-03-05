أردوغان: نشرع في بناء نفق لا مثيل له بالعالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الدراسة الفنية لمشروع نفق من 3 طوابق لا مثيل له في العالم قد بدأت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في تجمع انتخابي لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، في منطقة أسنيورت بإسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".

© REUTERS / أردوغان يستقبل كونشر بعد زيارة الأخير إلى السعودية ولقاء ابن سلمان

وأوضح أردوغان أن النفق يتيح في الساعة الواحدة مرور 75 ألف راكب عبر خط السكك الحديدية داخله، مبينا أن الطرق المخصصة للسيارات داخل النفق، تتيح عبور 120 ألف سيارة في اليوم الواحد.

وأكد الرئيس التركي أن المشروع سينفذ عبر التعاون مع القطاع الخاص، وفق نظام "التشييد والتشغيل ونقل الملكية للدولة"، مشيرا إلى أن أعمال الدراسة الفنية للمشروع ستنتهي خلال العام الجاري.

ومشروع "نفق إسطنبول الكبير"، نفق يتألف من 3 طوابق، أحدها مخصص لقطار، ومن المخطط أن يعبر تحت قاع البحر في مضيق البوسفور بإسطنبول.

وفي خطاب آخر في حي قاسم باشا بإسطنبول، أشار أردوغان إلى أن تركيا من بين البلدان الأكثر استقطابا لتملك العقارات في العالم.

وأوضح في هذا الإطار أن تركيا شهدت بيع عقارات، بقيمة 35 مليار دولار، للأجانب خلال فترات حكومات حزب "العدالة والتنمية" (منذ 2002).

وأكد أن قطاع البناء والإسكان في تركيا يستحوذ على مكانة رفيعة في البلاد.