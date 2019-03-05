جنرال أمريكي كبير ينصح بعدم بيع "إف-35" لتركيا إذا اشترت "إس-400"

قال أكبر قائد عسكري أمريكي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إنه سيوصي بألا تبيع الولايات المتحدة المقاتلة الحربية "إف-35"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إذا لم تصرف أنقرة النظر عن خطط شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

قال الجنرال كيرتس سكاباروتي، قائد القوات الأمريكية في أوروبا في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي قدما عندئذ فيما يتعلق بالمقاتلة إف-35"، وفقا لوكالة "رويترز".

وسكاباروتي هو أيضا القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي في أوروبا.

وقال مسؤولون أمريكان إن واشنطن ستسحب عرضها بيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي تنتجه شركة "رايثيون" لتركيا إذ مضت أنقرة قدما في شراء نظام "إس-400" الروسي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده ملتزمة بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده واشنطن من أن النظام لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي للحلف.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي إن شراء نظام "إس-400" من روسيا صفقة محسومة.