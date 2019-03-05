جنرال أمريكي كبير ينصح بعدم بيع "إف-35" لتركيا إذا اشترت "إس-400"

قال الجنرال كيرتس سكاباروتي، قائد القوات الأمريكية في أوروبا في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي قدما عندئذ فيما يتعلق بالمقاتلة إف-35"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال مسؤولون أمريكان إن واشنطن ستسحب عرضها بيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي تنتجه شركة "رايثيون" لتركيا إذ مضت أنقرة قدما في شراء نظام "إس-400" الروسي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده ملتزمة بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده واشنطن من أن النظام لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي للحلف.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي إن شراء نظام "إس-400" من روسيا صفقة محسومة.
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