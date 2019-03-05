بلومبرغ ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلن عمدة نيويورك السابق، مايكل بلومبرج، اليوم الثلاثاء، انسحابه من خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وقال بلومبرغ إنه لن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020، ولكنه سيطلق عوضا من ذلك مساعي خاصة لمكافحة تغير المناخ.

وغرد مايكل بلومبرغ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء أنه "في حين لن يكون هناك شرف أعلى من تأدية مهام رئيس الدولة، فإن أعلى التزاماتي كمواطن هي مساعدة بلادي بأفضل طريقة ممكنة، وفي الوقت الحالي، هذا ما سأفعله، بما في ذلك إطلاق مجهود جديد يسمى "ما وراء الكربون"، في إشارة إلى وسيلته الجديدة لمكافحة التغير المناخي.

While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 5, 2019

وكان مايكل بلومبرغ صرف ملايين الدولارات في حملته الانتخابية بشأن الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2020، وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة علانية، وفقا لرويترز.

كما أنفق بلومبرغ الملايين لمساعدة الديمقراطيين على المشاركة في الانتخابات الأمريكية، واستثمر مجهوده في مساندة القوانين الخاصة بتقنين السلاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية.