ترامب يعرب عن أسفه لعدم ترشح هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه الشديد، لعدم تمكنه من تنافس هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "أكدت كلينتون أنها لن تترشح للرئاسة عام 2020، وترفض المعركة الثالثة من أجل البيت الأبيض. إنه أمر مؤسف، هل يعني حقا أنني لن أحظى بفرصة التنافس معها مرة أخرى؟".

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

هذا واستبعدت هيلاري كلينتون للمرة الأولى الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك "لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه".