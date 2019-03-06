الأمم المتحدة: حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء في العام يصل إلى 600 مليون دولار

أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالاتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، الذي افتتح في غواتيمالا، أن حجم الاتجار غير المشروع للأعضاء في العام الواحد يصل إلى 600 مليون دولار. وفقا لصحيفة برنسا لاتينا.