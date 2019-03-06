السلطات الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد فنزويلا، مشيرا إلى أنه تم بحث الثلاثاء فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

موسكو — سبوتنيك. وقال المستشار لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد عدت للتو من اجتماع مجلس الأمن القومي. يدرس قادة (الإدارات فرض) عقوبات جديدة، واتخاذ تدابير جديدة لتعزيز قبضتنا على مال مادورو، وحرمانه من النظام المالي الذي يحتاجه للبقاء في السلطة".

وأضاف بولتون: "سنواصل جهودنا. أعلن الرئيس ترامب بوضوح أنه يريد الانتقال السلمي للسلطة إلى يد خوان غوايدو. هذا هو، كما نعتقد، ما يريده شعب فنزويلا، وسنواصل الضغط لتحقيق ذلك".

يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية "البرلمان" خوان غوايدو، أعلن في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2019، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي في البلاد، وفاز فيها نيكولاس مادورو.

وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك، الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق، من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.