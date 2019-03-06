السفير الروسي لدى واشنطن: الاتصالات بين البلدين على مستوى رؤساء الأركان تعزز الثقة

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى رؤساء الأركان من تعزز الثقة ومن مصلحة البلدين مشيرا إلى أن هذه الاتصالات تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب السفير على "الفيسبوك"، اليوم الأربعاء: "للأسف، أصبحت الاتصالات على هذا المستوى نادرة للغاية في السنوات الأخيرة، فهذا لا يصب في المصالح الأمنية لروسيا والولايات المتحدة، مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تعزز الثقة والتفاهم المتبادل بين بلدينا".

وأضاف: "لا شك من أن نتائج الحوار البراغماتي بين الجنرالات الأمريكيين والروس تجلب للأمن الدولي مكاسب".

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.