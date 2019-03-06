السفير الروسي لدى واشنطن: الاتصالات بين البلدين على مستوى رؤساء الأركان تعزز الثقة

موسكو — سبوتنيك. وكتب السفير على "الفيسبوك"، اليوم الأربعاء: "للأسف، أصبحت الاتصالات على هذا المستوى نادرة للغاية في السنوات الأخيرة، فهذا لا يصب في المصالح الأمنية لروسيا والولايات المتحدة، مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تعزز الثقة والتفاهم المتبادل بين بلدينا".
يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.
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