بسبب كلمة... الولايات المتحدة لن تعتذر لطالبان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، اليوم الثلاثاء عن رفضه توضيح كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول وصف ممثلي حركة "طالبان" الأفغانية بالإرهابيين.

ونقل موقع " ياهو " الأمريكي كلام بالادينو الذي رد على تسمية بومبيو تنظيم "طالبان" بالإرهابي: "كلمات الوزير تتحدث عن نفسها ولن أذهب لأبعد من ذلك".

وأضاف بالادينو أن محادثات السلام في الدوحة بين الولايات المتحدة و"طالبان" تحرز تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من العمل من أجل التوصل لاتفاق.

وفي حديثه إلى مجموعة من الطلاب بولاية آيوا الأمريكية، يوم أمس، قال بومبيو: "لدي فريق على الأرض يحاول الآن التفاوض مع إرهابيي طالبان في أفغانستان".