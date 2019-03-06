روحاني: أمريكا تريد "تغيير النظام" ونستبعد إمكانية التفاوض معها

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل الإطاحة بالنظام في الجمهورية الإسلامية واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.