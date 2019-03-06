تركيا: سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد "العمال الكردستاني"

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير، سليمان صويلو، القول إن منظمة حزب "العمال الكردستاني" الإرهابية تعيش أسوأ أيامها.
#عاجل | وزير الدخلية التركي: منظمة "بي كا كا " الإرهابية تعيش أسوأ أيامها pic.twitter.com/Dx32Dsz8J0— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2019
وقال: "تركيا ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".
#عاجل | وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع #إيران ضد منظمة بي كا كا الإرهابية (خلال استضافته في الأناضول)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2019
وأضاف وزير الداخلية التركي: "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".
وتابع صويلو: "تركيا لها الحق في ترقب وتعقب الفعاليات المضادة لها في الخارج، كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة وبلدان أخرى".
وأضاف الوزير: "من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان".
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