بالفيديو... كارلوس غصن يغادر مركز احتجاز في طوكيو

غادر رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن، اليوم الأربعاء، مركز احتجاز في طوكيو، بعد أن دفع الكفالة وقدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن غصن شوهد وهو يخرج من المركز برفقة رجال شرطة، وكان يرتدي قناعا على الوجه ثم غادر في سيارة فان، بحسب ما نقلت "رويترز".

© REUTERS / Regis Duvignau رفض طعن الادعاء الياباني على الإفراج بكفالة عن رئيس نيسان السابق غصن

وكان غصن قد اعتقل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بالإفراج عن غصن الرئيس السابق لشركة رينو، وقال لراديو أوروبا:1 "تم إطلاق سراح غصن. إنه مواطن فرنسي. سيتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة أكبر. هذا أفضل جدا".

وتابع: "ولكن مسؤوليتي كوزير مالية واقتصاد هي التأكد من أن مئات الآلاف من الوظائف في رينو وتحالف رينو ونيسان ستظل محمية".

ولعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني، واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.