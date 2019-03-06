دخول سفن للناتو إلى مرفأ أوديسا الأوكراني

يتواصل التعاون العسكري بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا من خلال تبادل الخبرات والتنسيق الأمني المشترك، في وقت تشهد العلاقات الروسية الأوكرانية تدهورا هو الأشد من نوعه تاريخيا بين البلدين.

وفي هذا الإطار أفاد موقع "أوديسا" الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن وصول فرقاطة عسكرية تركية "برباروس" إلى ميناء أوديسا الأوكرانية ويرافقها طراد بحري سريع.

📷 Turkish Navy Barbaros-class frigate Salihreis F-246 & Burak-class corvette Bartın F-504 in Odessa, #Ukraine. pic.twitter.com/66O9L0lcfm — Already Happened (@M3t4_tr0n) April 4, 2016

وتأتي خطوة البحرية التركية في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن السفن العسكرية التركية ستبقى راسية في الميناء عدة أيام. وأتت هذه الخطوة بعد إقرار البرلمان الأوكراني لقانون يسمح للقوات الأجنبية التواجد على الأراضي الأوكرانية للمشاركة في التدريبات العسكرية المتنوعة.