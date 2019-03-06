في تطور مفاجئ... الرئيس الإيراني اقترح التنازل عن قيادة البلاد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها ضد إيران، رغم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب العقوبات الأمريكية.

وخلال كلمة أمام مواطنيه في مدينة جيلان شمال غربي البلاد، قال روحاني إن "العدو لم ينجح في إيجاد إجماع في العالم ضد إيران، مشددا على أن الشعب الإيراني صمد أمام جميع الصعوبات"، وذلك وفقا لإذاعة " زمانة " الإيرانية.

وفي تطور مفاجئ، قال الرئيس الإيراني إنه اقترح على المرشد علي خامنئي أن يقود إيران في ظل الحرب الاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف: "قلت للمرشد إن الظروف التي نعيشها هي ظروف حرب والبلاد بحاجة لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو، وطلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه، فقال لي إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.