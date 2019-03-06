استقالة وزير باكستاني لسبب عنصري

قدم وزير الثقافة والإعلام في حكومة ولاية بنجاب الباكستانية، فيزول حسن تشوهان، اليوم الأربعاء، استقالته بعد تصريحات مسيئة أدلى بها بحق الهندوس.

© AFP 2018 / DIBYANGSHU SARKAR الهند تكشف أسباب استخدامها مقاتلة عسكرية صنعها السوفييت ضد باكستان

ذكرت قناة " Geo News " الباكستانية أن الوزير تشوهان استقال بعد تصريحات مسيئة تتعلق بالهندوس في باكستان.

أعرب تشوهان، في خطاب ألقاه عن تأييده لأعضاء جماعة "جيش محمد" الذين هاجموا قافلة عسكرية هندية في ولاية جامو وكشمير وأدت إلى مقتل 45 شخصا.

وبعد هذه التصريحات استدعى رئيس وزراء المحافظة عثمان بوزدار الوزير للتوضيح وطلب منه ترك منصبه.

وعلق مستشار رئيس الحكومة الباكستانية، نعيم الحق، أن الحكومة الباكستانية لن تسمح لأحد بإهانة أي شخص ضد الجماعات الأخرى في باكستان ومنهم الهندوس".

وأضاف قائلا "لن نسمح لأي شخص بإهانة أي شخص آخر بسبب انتمائه الديني أو العرقي الذي سيأجج الصراع والتوتر في البلاد".