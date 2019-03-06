استقالة وزير باكستاني لسبب عنصري

أعرب تشوهان، في خطاب ألقاه عن تأييده لأعضاء جماعة "جيش محمد" الذين هاجموا قافلة عسكرية هندية في ولاية جامو وكشمير وأدت إلى مقتل 45 شخصا.
وبعد هذه التصريحات استدعى رئيس وزراء المحافظة عثمان بوزدار الوزير للتوضيح وطلب منه ترك منصبه.
وعلق مستشار رئيس الحكومة الباكستانية، نعيم الحق، أن الحكومة الباكستانية لن تسمح لأحد بإهانة أي شخص ضد الجماعات الأخرى في باكستان ومنهم الهندوس".
وأضاف قائلا "لن نسمح لأي شخص بإهانة أي شخص آخر بسبب انتمائه الديني أو العرقي الذي سيأجج الصراع والتوتر في البلاد".
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