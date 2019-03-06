نتنياهو يوقع قرارا بتصنيف قناة فضائية "منظمة إرهابية"

وقَّع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمرا بإعلان قناة فضائية تابعة لحركة "حماس"، "منظمة إرهابية".

نشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الخاص عبر "تويتر"، ظهر اليوم، الأربعاء، جاء فيها أنه وقع أمرا بإعلان قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

وقع رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو على مرسوم يعلن قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس تنظيما إرهابيا وذلك بسبب استخدام حماس لتاك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين إلى صفوفها. pic.twitter.com/a0h7OtRYg8 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 6, 2019

ويأتي هذا القرار بناء على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، و"المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب"، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو في تغريدته أن قراره كرئيس وزراء ووزير دفاع يأتي في أعقاب كشف جهاز "الشاباك" استخدام حركة "حماس" لقناة "الأقصى" بتجنيد ناشطين في صفوفها.