سفن تابعة للبحرية التركية تزور ميناء روسي

موسكو — سبوتنيك . وصل الكورفيت "بورغا زاده"، وكاسحة الألغام "أكتشاي"، ميناء نوفوروسيسك الروسي، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مشاركتهما في تدريبات تجريها قيادة القوات البحرية التركية.

وقال رئيس قسم إدارة المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، المقدم البحري أليكسي رولوف: "قامت أحدث الحراقات التركية "بورغا زاده" وكاسحة الألغام "أكتشاي" بزيارة عمل إلى ميناء نوفوروسيسك".

ووفقا لبرنامج الزيارة سيقوم ممثلو سلطات مدينة نوفوروسيسك وقائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية بزيارة السفينتين التركيتين.

وبالإضافة إلى ذلك سيشارك البحارة الروس والأتراك في مراسم وضع أكاليل من الزهور في موقع الشعلة الخالدة في طريق المجد للمدينة البطلة نوفوروسيسك، وسيتمكن أهل المدينة من زيارة السفينتين التركيتين.

وستستمر الزيارة حتى يوم 8 مارس الجاري، وتجري المناورات، التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة في كل من البحر الأسود، وبحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، بمشاركة 103 سفن حربية تركية.