مندوب روسيا في فيينا: دول "الخماسية" وإيران ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن إيران و"خماسية" الدول أكدت التزامها بالعمل على نجاح تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

فيينا — سبوتنيك. وقال أوليانوف للصحفيين "بشكل عام، كان اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى المديرين السياسيين مفيدا وناجحا، لأن جميع المشاركين أكدوا بشكل لا لبس فيه التزامهم بهذا الاتفاق، واستعدادهم للعمل من أجل تنفيذه بنجاح".

© Fotolia / Curioso Photography أوليانوف: من الممكن تخطي الصعوبات الناتجة عن عقوبات واشنطن ضد إيران

وعقد في وقت سابق من اليوم بفندق "كوبورغ" في فيينا اجتماعا للجنة المشتركة بين إيران و"خماسية" الدول الكبرى حول خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك على مستوى المديرين السياسيين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 مايو/أيار 2018 عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.