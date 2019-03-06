الوجه الآخر لكشمير... جنة على الأرض (صور+ فيديو)

كشمير هي منطقة جغرافية واقعة بين الصين والهند وباكستان، شمال شرقي قارة آسيا، تعرف تاريخياً بأنها المنطقة السهلة الواقعة في جنوب جبال الهملايا من الناحية الغربية، تبلغ مساحتها نحو 242000كم²، وبلغ عدد سكانها سنة 2000م نحو 15 مليون نسمة، يشكل المسلمون الأغلبية فيها، نحو 90%، بينما يشكل الهندوس حوالي 8% والسيخ حوالي 1%، وتتميز مدينة كشمير بسحر جمال طبيعتها الخضراء والثلجية، واحتوائها على العديد من البحيرات، والوديان، والمنتجعات السياحية، وبطيبة سكانها، كما تتميز المدينة بمناخها المعتدل الحار صيفاً والبارد شتاءً.

إن كشمير بالنسبة للكثيرين وجهة سياسية ذات شحنة عاطفية ولكنها، بغض النظر عن السياسة، هي جزء جميل جدا من العالم.

وغالباً ما يشار إلى كشمير باسم سويسرا في الهند، بأكثر المناظر الطبيعية الخلابة جديرة بالزيارة. الدولة لديها قائمة طويلة منالأماكن التي تعكس جمال الطبيعة في أفضل حالاتها والتي لا يمكن تفويتها من قبل أي مسافر، وفقا لموقع "ترافل ترانغل".

سريناجار

سريناجار هي بلا شك واحدة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في كشمير وكذلك في الهند، حيث تحتوي على بعض من القوارب لكي تكتمل بها الرحلات، وتتمتع بمشاهدة الطيور للتزلج على الماء، ومكان سريناجار يحتوي على كل شيء.

#TULIP_GARDEN Srinagar #Kashmir

Asia's largest tulip garden is about to open next month 🤗

Do plan to experience true colours of Nature 🙏 pic.twitter.com/rnYIsnF3zf — WANI RASHEED (@sahilrashid319) 4 марта 2019 г.

جولمارج

إنها رحلة مغامرة عشاق المغامرات ومحبي التزلج على الجليد، والمعروف باسم مرج الزهور، هو علاج للعيون مع انتشار الزهور النابضة بالحياة ضد الجبال المغطاة بالثلوج كخلفيات، وأفضل وقت للزيارة من يونيو إلى أكتوبر، وللثلج والتزلج سوف يكون بداية من ديسمبر وأكبر يناير أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها: ركوب الدراجات الجبلية والرحلات والتزلج إذا قمت بزيارة في فصل الشتاء، وركوب الجندول للحصول على إطلالة بانورامية على الوادي.

An over view of the snow covered fields at the famous ski-resort in Gulmarg. pic.twitter.com/Rt3DDUiBIc — Basit Zargar (@basiitzargar) 15 января 2019 г.

سونامارج

كما يوحي الاسم إنها مشهورة باسم مرج الذهب، وتحتوي على مجموعة لا تنتهي من الزهور المذهلة وطرق الرحلات الغير المنتظمة أيضًا تكون من عوامل جذب لها، كما يجب أن يكون سونامارج في قائمة الزوار لكل الأماكن التي يمكن زيارتها في كشمير بسبب إطلالتها الساحرة والمناظر الخلابة.

أرض المغامرة "ليه"

هي واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في كشمير في الصيف، حيث الجبال النبيلة، والبحيرات الألبية، والإعدادات الجذابة تمكّن ليه من زيارة أفضل الأماكن، هذا المكان هو كل دريم لاند المعروفة والذي يعشقها الجميع الصغار والكبار إنها تمتلك جمال وحب الطبيعة، كما أن ليه تقدم كافة المناظر الخلابة، ويعد أفضل وقت للزيارة من أبريل إلى يونيو ومن سبتمبر إلى أكتوبر.

أشياء يجب القيام بها أرض المغامرة في "ليه"، هو ركوب الدراجات الجبلية هو كل ما يتطلبه الأمر لإعطائك ذكريات تستحق أن تدوم طوال حياتك.

كاتو

بالنسبة لعشاق التاريخ الراغبين في الحصول على لمحة عن ماضي كشمير يجب أن تكون كاتوا على قائمة الأماكن التي يمكنك زيارتها في كشمير؛ حيث تقع كاتو على ضفاف النهر، ويوفر إطلالات رائعة وجوها رائع جدًا حيث الهدوء والراحة.

هيميس منطقة الندرة

وجهات غير معروفة Hemis هي قرية صغيرة معروفة بديرها ومنتزهها الوطني، إنه يجب أن تتم زيارتها في كشمير في الصيف فإذا كنت من عشاق الحياة البرية، إن الأنواع النادرة مثل: نمر الثلج، و bharals تجد مأوى في الحديقة الوطنية هذه، وأفضل وقت للزيارة تبدأ من مايو إلى يوليو، ومن أهم الأشياء التي يمكن القيام بها هي زيارة دير هيميس وحديقة هيميس الوطنية.