وزير الخارجية التركي: حلفاؤنا لا يشعرون بالراحة من شراء تركيا منظومة صواريخ إس-400

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن حلفاء أنقرة لا يشعرون بالراحة من شراء تركيا منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

وتابع في تصريحات لصحيفة "حريت" التركية، أنه "إذا كان حلفاء أنقرة لا يريدون إعطاءها منظومات دفاعية فلا يسعهم التدخل عندما تشتري احتياجاتها من خارج حلف الأطلسي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

ونقلت مجلة " بزنس إينسايدر " أقوال رئيس القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية كورتيس سكاباروتي إن: "أفضل نصيحة لي، هي منع الاستخدام المشترك لطائرة "إف-35" من قبل حليف يتعامل مع منظومات الدفاع الجوي الروسية، التي ربما تتمتع بتقنيات أكثر خطورة".

وأعلن جنرال أمريكي كبير آخر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا تود والترز، في وقت سابق، أن قدرات "إس-400" تسمح لمالكها بدراسة وتقييم إمكانات الطائرة "إف-35". ووفقا لأقواله فإن ذلك لن يكون من صالح الناتو.

وتهتم قيادة حلف الناتو بمدة ومسافة تحليق المقاتلات في تركيا بالقرب من "إس-400". ومن المفترض أن الجانب الروسي بعد تسليم المنظومات سيقوم بتدريب الجيش التركي على استخدامها، وبالتالي سيملك الفرصة لدراسة "إف-35".

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء "إس-400" حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

وكان جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة لقناة "أن تي في" التركية: "نرفض فرض أمريكا علينا شرط إلغاء صفقة منظومة إس — 400 من أجل بيع منظومة باتريوت".

وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم جدوى النقاش حول صفقة شراء أنقرة للمنظومة الروسية، على اعتبار أن الصفقة قد تمت.

كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية.