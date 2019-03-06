الصين تقدم منحة إلى وزارة الخارجية السورية

وقعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على مذكرة استلام منحة مقدمة من الحكومة الصينية إلى الوزارة.

ووقع المذكرة عن الجانب السوري معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعن الجانب الصيني سفير الصين في دمشق فيونغ بياو، كما نقلت وكالة "سانا".

© Sputnik . Sergey Subbotin خارجية الصين تؤكد حماية استقلال وسيادة سوريا

وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين بعد التوقيع أن المنحة تأتي تجسيدا للموقف الصيني البناء إزاء الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا منذ نحو ثماني سنوات لافتا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الصديقين.

ونوه سوسان إلى أن هذه المنحة تشكل مساهمة من الحكومة الصينية في تجاوز آثار الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب غير الشرعية التي فرضها رعاة الإرهاب على سوريا.

من جانبه أكد السفير الصيني في دمشق على ثبات موقف بلاده تجاه سوريا لافتا إلى أن الصين قدمت منذ بداية الأزمة مساعدات إنسانية دعما لصمود سوريا تقدر بنحو 800 مليون يوان صيني ومبينا أنه كممثل لبلاده في سوريا سيبذل كل جهد لرفع مستوى التعاون والتواصل بين البلدين.

وتتضمن المنحة أجهزة مكتبية الكترونية من حواسب وطابعات وماسحات ضوئية وأدوات تصوير.

وحضر توقيع المذكرة معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ثريا إدلبي ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية عصام نيال والمباني مازن عبيد وإدارة آسيا الدكتور شفيق ديوب وإدارة الإعلام وريف الحلبي والمستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق.