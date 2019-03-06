إيران: حكومة الرئيس مادورو هي الشرعية في فنزويلا

أكد المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية، محسن بهاروند، اليوم الأربعاء، على أن إيران تعتبر حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هي الحكومة الشرعية لفنزويلا وتعارض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وقال بهاروند في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موقف إيران من الوضع في فنزويلا "إيران تعتبر أن حكومة الرئيس مادورو هي الحكومة الشرعية لفنزويلا. ونحن نعتقد أنه يجب أن يحترم القانون في فنزويلا، نحن نعارض أي أجراء أحادي الجانب حيال هذا البلد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ونعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا والتهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية. وهذا هو الموقف الرسمي لإيران تجاه فنزويلا."

© REUTERS / CARLOS BARRIA مادورو: لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا

وأضاف المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية، بأن "روسيا وإيران من أهم البلدان على الساحة الدولية، وباعتبار أن روسيا وإيران بلدان صديقان، فإنهما يتمتعان بمواقف مشتركة في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن السيادة المشروعة للدولة، ونحن نعمل مع بعضنا البعض بهذه المشتركات على مستوى الأمم المتحدة والمنطقة."

وأشار بهاروند، إلى نتيجة المباحثات مع القيادة الروسية بهذا الصدد، موضحا أنه "سبق وأعلنا مواقفنا بشكل فردي. لقد نسقنا مواقفنا المشتركة مع الجانب الروسي ونحن نحاول العمل معا في الأمم المتحدة، بالتعاون مع البلدان التي هي إلى جانب روسيا وإيران في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التعايش السلمي بين الدول. وسنقوم بتنفيذ هذا التعاون بشكل علمي."

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.