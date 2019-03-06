الشرطة البريطانية تخلي جامعتين بسبب طرود "مثيرة للريبة"

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي الواقعة عقب يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.

© REUTERS / Luke MacGregor الشرطة البريطانية: لم يرد إعلان للمسؤولية عن إرسال طرود ملغومة

وقالت الشرطة شرقي إنجلترا إنها طوقت جامعة "إسكس" وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب، واستدعت فريق إبطال المفرقعات.

وفي اسكتلندا، قالت جامعة "جلاسجو" إنها أغلقت عدة مبان وألغت المحاضرات بعد العثور على طرد مريب في حجرة البريد.

وأعلنت الشرطة أنه يتعين إغلاق المباني حتى نهاية اليوم، لكن لم يتوافر مزيد من المعلومات عن طبيعة الطرد.