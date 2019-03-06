سيناتور أمريكي يحث الكونغرس على أخذ زمام السياسة مع السعودية من ترامب

قال سيناتور أمريكي إنه يجب على الكونغرس أن يأخذ زمام السياسة الخارجية الأمريكية من ترامب قبل فوات الأوان.

دعا كريس ميرفي، السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن ولاية "كونيكتوكت" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، الأربعاء، الكونغرس لأخذ زمام السياسة الخارجية الأمريكية من الرئيس، دونالد ترامب، قبل فوات الأوان.

Congress needs to take the reins of American foreign policy before it’s too late. We need to reset relationship w Saudi Arabia. We have to stop Trump from pulling us out of NATO. We must end the war in Yemen. Time is running short. https://t.co/bmJ4Z6XnUv — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) ٦ مارس ٢٠١٩

وشدد السيناتور الأمريكي على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة مع السعودية، ومنع ترامب من سحب الولايات المتحدة من حلف الناتو، وإنهاء الحرب في اليمن، وحذر من أن "الوقت ينفذ".

وأرفق السيناتور تغريدته بمقال عن الموضوع ذاته في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تخبط السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

وجاء عنوان مقال الصحيفة الأمريكية تحت عنوان "إن مساعدي ترامب يناضلون للدفاع، ويشرحون بيانات سياسته [ترامب] الخارجية".

ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي يعيش حالة من القلق والتوتر حول تضارب قرارات الرئيس دونالد ترامب الخارجية، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.