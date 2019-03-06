أردوغان: قد ندرس حيازة منظومة "إس-500" من روسيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه قد تتم دراسة شراء منظومة "إس-500" من روسيا بعد شراء نظام "إس-400".

وقال "لن نتراجع مطلقا عن صفقة شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا"، حسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sergey Pivovarov موسكو: محاولة واشنطن عرقلة صفقة "إس-400" مع تركيا يؤكد ضعفها في سوق السلاح

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرح في مستهل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيًا.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي في وقت سابق إن نصب صواريخ "إس-400" في أراضي تركيا سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.