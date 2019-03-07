"داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي على مدينة جلال آباد الأفغانية

تبنت الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" [المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى] الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر شركة إنشاء بمدينة جلال آباد الأفغانية، بحسب وكالة رويترز.

موسكو- سبوتنيك. وقتل 16 شخصا وأصيب 9 آخرين في هجوم مسلح نفذه مسلحون، صباح أمس الأربعاء، على شركة خاصة للإنشاءات بمدينة جلال آباد، في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، إضافة إلى 5 مسلحين قتلتهم القوات الأمنية.

© REUTERS / PARWIZ مقتل 16 شخصا وإصابة 9 في هجوم مسلح على شركة خاصة شرقي أفغانستان

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد.بالمقابل يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه في البلاد.

وشهدت الفترة الماضية تحركات إقليمية ودولية من جانب المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، وروسيا، ودول خليجية، وباكستان، لدفع عملية السلام بين كابول وطالبان.