الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز (آر إس 135)، مشيرة إلى أنها كانت تحلق قرب حدودها فوق بحر البلطيق.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن: "شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية. وأقلعت طائرة سوخوي —27 من قوام القوات العامة للدفاع الجوي لاعتراضه".

وأضاف البيان إن "طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه إلى مسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز (آر إس 135)".

وأوضح البيان بأنه بعد اقتراب الطائرة الروسية قامت الطائرة الأميركية بالابتعاد عن الحدود الروسية، لتعود الطائرة [بعد ذلك] الروسية إلى قاعدتها بسلام.