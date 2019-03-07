تذمر الناتو على تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35"

لا تستبعد جريدة أمريكية تتخصص في الشؤون الدفاعية إمكانية أن تحجم الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد مقاتلات "إف-35" لتركيا.

ويمكن أن تمتنع الولايات المتحدة عن بيع طائراتها المقاتلة إلى تركيا في حال حصلت الأخيرة على منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، ذلك أن الجنرال كيرتيس سكاباروتي، قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، أعلن معارضته بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov وزير الخارجية القطري: المناقشات جارية حول إمكانية شراء قطر "إس-400"

وفي ظن الجنرال سكاباروتي فإن اندماج "إس-400" في أنظمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) أمر غير ممكن في حين يشكل وجود هذه المنظومات في تركيا خطرا على طائرات الناتو، وبالأخص مقاتلات "إف-35".

يذكر أن السلطات التركية أكدت لقادة الولايات المتحدة أن تركيا ستستخدم منظومات "إس-400" وطائرات"إف-35" بشكل منفصل، ولكن واشنطن تخشى أن تطلع روسيا على إمكانيات طائرة "إف-35"، وتجعلها هدفا سهلا لصواريخ "إس-400".

وترى جريدة "ديفينس نيوز" إمكانية أن يأخذ البيت الأبيض برأي الجنرال سكاباروتي كونه قائدا لقوات الناتو في أوروبا ومسؤولا عن الوضع في المنطقة.

ومن جهة أخرى يظن بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي ترامب يضغط لجهة بيع المقاتلات إلى تركيا، فهو كرجل الأعمال السابق حريص على الصفقات الكبيرة ويتألم إذا أحبطت لاسيما وإن تركيا تشتري 100 طائرة من طراز "إف-35"، أي أكثر مما سيحصل البنتاغون عليه خلال سنة كاملة.