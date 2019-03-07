"جدار صاروخي روسي" يمتد من سوريا إلى المحيط الشمالي

أكدت ذلك جريدة يابانية، مشيرة إلى أن "إس-400" سلاح متقدم خصص لتدمير الطائرات والصواريخ الجوالة والبالستية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov "إسكندر" يزرع الخوف في اسكندنافيا

ونوهت الجريدة إلى أن روسيا نشرت صواريخ "إس-400" في سوريا وفي مناطقها المتاخمة لأوروبا الشرقية لتجابه بذلك "الناتو الأمريكي".

ومن أجل مواجهة "الناتو الأمريكي" أنشأت روسيا "جدارا صاروخيا" من صواريخ "إس-400" يمتد من سوريا إلى المحيط الشمالي عبر الشرق الأوروبي.

كما نصبت روسيا صواريخ "إس-400" في شرقها لمواجهة احتمال ظهور القوات الجوية الأمريكية من جهة بحر اليابان.

ولجأت الصين أيضا إلى استخدام منظومات "إس-400" الروسية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.

واعتبرت الجريدة أن نشر صواريخ "إس-400" في الساحل الروسي والصيني لبحر اليابان وبحر الصين الشرقي شأن يخص اليابان، مشيرة إلى أن شراء الأسلحة الأمريكية الباهظة الثمن لا يمكن أن يوفر الحماية المطلقة لليابان.