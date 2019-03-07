"جدار صاروخي روسي" يمتد من سوريا إلى المحيط الشمالي

أكدت ذلك جريدة يابانية، مشيرة إلى أن "إس-400" سلاح متقدم خصص لتدمير الطائرات والصواريخ الجوالة والبالستية.
ونوهت الجريدة إلى أن روسيا نشرت صواريخ "إس-400" في سوريا وفي مناطقها المتاخمة لأوروبا الشرقية لتجابه بذلك "الناتو الأمريكي".
ومن أجل مواجهة "الناتو الأمريكي" أنشأت روسيا "جدارا صاروخيا" من صواريخ "إس-400" يمتد من سوريا إلى المحيط الشمالي عبر الشرق الأوروبي.
كما نصبت روسيا صواريخ "إس-400" في شرقها لمواجهة احتمال ظهور القوات الجوية الأمريكية من جهة بحر اليابان.
ولجأت الصين أيضا إلى استخدام منظومات "إس-400" الروسية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.
واعتبرت الجريدة أن نشر صواريخ "إس-400" في الساحل الروسي والصيني لبحر اليابان وبحر الصين الشرقي شأن يخص اليابان، مشيرة إلى أن شراء الأسلحة الأمريكية الباهظة الثمن لا يمكن أن يوفر الحماية المطلقة لليابان.
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