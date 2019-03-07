الكشف عن تحركات غريبة في مواقع كوريا الشمالية الصاروخية

رصد جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية حركات نقل وإمدادات في موقع لأبحاث الصواريخ في كوريا الشمالية.

© AP Photo / Korean Central News Agency سيناريوهات غزو كوريا الشمالية... أبواب الجحيم تنتظر ترامب

وكشقت صحيفة جونجانج إلبو ، اليوم الثلاثاء، أن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أكد خلال إفادة أمام البرلمان أن بيونغ يانغ واصلت تخصيب اليورانيوم قبل الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو أول تأكيد رسمي من سلطات كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم.

وموقع "سانومدونغ" معروف بأنه موقع إنتاج صواريخ هواسونغ-15 الباليستية العابرة للقارات التي تعتبر أول صواريخ باليستية تنتجها كوريا الشمالية ويمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن تقارير أمريكية صدرت أن هناك تحركات وأعمال بناء في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية.