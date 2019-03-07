سلسلة انفجارات تستهدف تجمعا تأبينيا غربي العاصمة كابول

ضربت سلسلة من الانفجارات، اليوم الخميس، إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من تجمع تأبيني لسياسيين أفغان يحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.

وبحسب قناة "شمشاد" الأفغانية، "وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول".

#Kabul — Initial reports suggest that today's protest in Dasht-e-Barchi area has turned violent and several persons are reportedly wounded.#Afghanistan pic.twitter.com/3fjhwW7ruu — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) November 26, 2018

وأفادت مصادر إعلامية عن تعرض زعيم حزب أفغاني مرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية إلى إصابة مباشرة.

كما ذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية أن 10 انفجارات دوت في كابول ليست بعيدة عن مكان التأبين السياسي وسمعت طلقات نارية في المنطقة.

كانت منظمة الأمم المتحدة اعلنت، قبل نحو أسبوعين، عن تسجيل رقم قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 11 بالمئة عن العام 2017.

Protesters run through Dasht-e-Barchi in #Kabul as police fire into the air in a bid to disperse them.

Click here

Video: Social Media pic.twitter.com/p5g1INsMCX https://t.co/alzOJVo1dT — ajibzoman (@KargarZaman) November 25, 2018

وأظهر التقرير سقوط 3804 قتيلاً وجرح 7189 مدنيا في الاعتداءات الانتحارية والهجمات والتفجيرات بأنحاء متفرقة من البلاد.

في غضون ذلك، تستمر المباحثات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن حركة طالبان منذ ما يقارب الأسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وتتركز المباحثات على انسحاب القوات الأمريكية مقابل تعهد طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق لتهديد بلدان أخرى.